La tapa n° 3098 ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación te compartimos los temas de tapa desarrollados.

Mal Olor en el barrio Matadero

El canal que sólo trataba desagües pluviales esta vez se llenó de mal olor al tener que recibir las aguas servidas de la red domiciliaria. Una precaria salida que perjudicó a unos para aliviar a otros. Allí se lo ve al canal después de una medida que generó un justificado y airado reclamo. La imagen es elocuente.

NOTA RELACIONADA «Queremos tener un servicio dignamente»: vecinos del barrio Matadero volvieron a reclamar por los desbordes cloacales Días atrás, vecinos de los barrios Matadero y Parque volvieron a reunirse para reclamar una solución definitiva a los reiterados desbordes cloacales que afectan la zona. En esa oportunidad expusieron la situación que atraviesan desde hace tiempo y solicitaron respuestas urgentes por parte de las autoridades. 👉 Leer la nota completa

La Maldita ganó su cuarta pelea profesional: NO LA PARA NADIE

Milagros “La Maldita” Ramírez consiguió su cuarta victoria como profesional, todas por nocaut, al derrotar en el sexto asalto a la salteña Erika Aramayo en una velada disputada en el estadio de la FAB el pasado sábado -foto-. Con esta victoria, la púgil que entrena Látigo Coggi lleva 4 peleas ganadas de 4 disputadas en el profesionalimo.

NOTA RELACIONADA La Maldita Ramírez venció por KOT en el Casino Buenos Aires En su anterior presentación profesional, la boxeadora brandseña «La Maldita» Ramírez consiguió una contundente victoria por nocaut técnico en el Casino Buenos Aires, reafirmando su gran presente deportivo y consolidándose como una de las grandes promesas del boxeo nacional. 👉 Leer la nota completa

Demolerán el edificio de la Cámara de Comercio para dar paso una gran obra

Ellas son Donella Mogliani, Malu Amarillo y María Granzella, tres arquitectas “demoledoras” encargadas de llevar adelante el ambicioso proyecto que cambiará por dentro y por fuera la sede de avenida Mitre de la septuagenaria entidad.

Obras en el gimnasio de Atlético y Progreso: Nueva fachada

El Romelio Ortega luce como nunca antes. Con la renovación completa de la fachada del gimnasio de calle Alberti, Atlético y Progreso comenzó un mes de anuncios y cambios en el marco de sus 69 años de incansable vida comunitaria.

NOTA RELACIONADA Atlético y Progreso inauguró una imponente cartelera LED en su sede Semanas atrás, el Club Atlético y Progreso presentó oficialmente una moderna cartelera LED instalada en el frente de su sede social. La incorporación representa un importante avance en materia de infraestructura y comunicación institucional, permitiendo difundir actividades, eventos y mensajes para socios y la comunidad. 👉 Leer la nota completa

Anuncian un operativo integral de salud el martes y miércoles en el Barrio Santa Isabel

El martes 4 y miércoles 5 el Municipio realizará un operativo integral de salud en el Barrio Santa Isabel. La atención estará a cargo de profesionales del sistema de salud local, a través de los consultorios móviles del Ministerio de Salud de la Provincia. El operativo se desarrollará de 9 a 14, en la intersección de Belgrano y Alem, donde la comunidad podrá acceder a diferentes especialidades y servicios de salud. Durante ambas jornadas se brindarán atención clínica para personas adultas y adolescentes, atención pediátrica para niños y niñas, prestaciones de enfermería, vacunación de acuerdo con el Calendario Nacional, empadronamiento a la Historia de Salud Integrada (HSI) -herramienta del sistema público de salud que permite registrar y centralizar la información sanitaria de cada paciente para facilitar el seguimiento de su atención en los distintos efectores- y talleres de promoción de la salud. Además, el miércoles se incorporará el servicio de odontología.

La técnica, lista para pelearle al invierno

Renovó su sistema de calefacción, recibió equipamiento para instalar energía solar y sobre todo puso en marcha la tan requerida caldera. En la forma el Intendente junto a la caldera

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