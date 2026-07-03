La noticia fue confirmada por la Dirección de Cultura. La obra interpretada por Germán Palacios e Inés Estévez se iba a presentar este sábado en la sala de teatro.

La función de la obra “El Hombre Inesperado”, interpretada y dirigida por Germán Palacios e Inés Estévez, pautada para este sábado fue suspendida. La información fue confirmada por la Dirección de Cultura y se desconocen los motivos; tampoco hay certeza si habrá reprogramación.

La historia se centra en dos personas solitarias que viajan juntas en un mismo vagón de tren. Él es un escritor famoso y un tanto amargado que cuestiona su vida y su obra, mientras que ella es una admiradora que lee sus libros.

Un viaje. Un encuentro impensado. Suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. A lo largo del viaje, sus pensamientos vuelan y se entrecruzan en un intercambio repleto de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes que podrían cambiar sus vidas para siempre. El público debe decidir qué parte de este encuentro es pura casualidad y cuánto es destino.

Las entradas están disponibles en la Sala de Cultura -Av. Sáenz Peña N°676- o a través de Platea Uno Tickets; las mismas tienen un costo de $40.000

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