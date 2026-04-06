ÚLTIMO MOMENTO.

«FALLECIÓ UNA PERSONA TRAS EL ÚLTIMO INCENDIO»

Luego del último incendio de vivienda del barrio Las Mandarinas, finalizando los trabajos de rigor por parte de los servicios de emergencia, se tomó conocimiento del fallecimiento de una persona.

La víctima quedó envuelta en las llamas de la vivienda, momentáneamente se desconocen los motivos fehacientes del deceso.

Se espera el trabajo de Policía Científica y Morgue.

🔎 Información policial:

De acuerdo a lo informado por la Estación de Policía Comunal Brandsen, en el lugar del incendio —ubicado en calle Alberti entre Hansen y Güemes— fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad. Al momento, se trabaja para establecer su correcta identidad, aunque se indicó que residiría en la vivienda afectada, de características precarias.

Según se detalló, no se observaron signos de violencia en el lugar y las causas del incendio aún son materia de investigación. Interviene la UFI local, que dispuso la presencia de personal de Casos Especiales y morgue para continuar con las actuaciones correspondientes.

#Ampliiaremos

Minutos después de las 5:45 de la madrugada de este lunes, la sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen volvió a activarse por un nuevo incendio de vivienda, esta vez ahora en el barrio Las Mandarinas.

El hecho se registró en calle Alberti, entre Hansen y Güemes, donde por causas que aún se intentan establecer se habría originado el foco ígneo en una vivienda ubicada en un patio trasero.

Según las primeras informaciones, las pérdidas serían totales debido a la magnitud del incendio.

En el lugar trabajan las unidades N°11, 16 y 24 de Bomberos Voluntarios, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp