En la madrugada de este lunes, alrededor de la 1:00, la sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen volvió a sonar por un incendio de vivienda en la intersección de las calles México y Graham Bell, en el barrio La Dolly.

Por causas que aún se intentan establecer, se desató un foco ígneo en una propiedad del lugar. Vecinos lograron intervenir rápidamente y contener parcialmente las llamas hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Afortunadamente, al momento del hecho no había personas en el interior de la vivienda, por lo que no se registraron heridos.

En el lugar trabajó la unidad N°15 de Bomberos Voluntarios, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal.

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