Juanjo Miraglia desde Bariloche, entre tangos, escenarios y recuerdos de Brandsen

En Infobrandsen Desconectados, conversamos este jueves con Juanjo Miraglia, músico oriundo de Brandsen que desde hace más de tres décadas reside en San Carlos de Bariloche, ciudad en la que encontró un hogar, un proyecto artístico estable, y el escenario ideal para compartir su vida con la música… y con sus hijos.

“Me fui en el 94… hace 31 años que estoy acá. Primero vine solo, después me traje a mi novia —que hoy es mi esposa— y mis hijos nacieron acá”, cuenta Juanjo con la voz serena y el tono de quien se emociona sin perder la compostura.

Hoy dirige la La Forfai, una orquesta de tango que se presenta todos los jueves en el teatro del Centro Cívico de la Biblioteca Sarmiento, en pleno corazón barilochense. “La continuidad nos dio confianza para renovar repertorios. Estamos muy contentos con el producto que conseguimos”.

Pero lo que hace realmente única esta historia es el proyecto familiar: “Tocar con mis hijos es un orgullo enorme. Franco toca el bajo, y Ana Paula viene aprendiendo también. Han crecido escuchando tango, lo tienen en la piel”.

En la charla con el equipo del programa, también compartió detalles del reciente reencuentro con Brandsen, donde se presentó junto a su familia en El Molino Cultural y en La Cantina, dos espacios que —destaca— “tienen propuestas increíbles y un equipo de gente muy profesional. Hay que apoyarlos siempre”.

Además de las giras por El Bolsón, Las Grutas y distintos puntos de la región patagónica, Juanjo remarcó algo que lo conmueve especialmente: “Nos felicitan en varios idiomas que no entendemos… pero vemos las caras y eso emociona. Muchos extranjeros se sienten tocados por el tango, aunque no entiendan la letra. La melodía y la emoción llegan igual”.

Sobre el final, y aprovechando la cercanía del Día del Padre, surgió la reflexión más sentida:

“Compartir música con mis hijos es lo más fuerte que me pasa. Es algo muy emocional, porque no se trata solo de ejecutar. Cada show tiene que sonar distinto. No es un trabajo. Es un disfrute”.