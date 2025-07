Hablamos con Claudio Zarlenga, exvecino que junto a su familia está radicado en Abu Dabi.

En el marco del Día del Amigo, charlamos con Claudio Zarlenga, un exvecino de Brandsen que desde hace dos décadas recorre el mundo. Actualmente radicado en Emiratos Árabes Unidos, Claudio acaba de ser papá otra vez y combina su vida familiar con una intensa carrera profesional.

“Estoy muy contento; el chiquito está muy bien, muy sano”, cuenta desde Abu Dabi, donde son las 2:30 de la mañana al momento de la entrevista. La diferencia horaria no fue impedimento para conversar y compartir recuerdos, experiencias y emociones.

Claudio vive en los Emiratos Árabes desde hace seis años, aunque esta no es su primera vez en la región: “Estamos hace 2 años en Abu Dabi. Estuvimos 4 años en Dubái, que también fue una experiencia muy linda, pero diferente. Dubái es muy grande y se vive muy acelerado”, explica.

La mudanza se dio por una oportunidad laboral que lo llevó a un entorno más tranquilo: “Acá hay menos tráfico, más lugares verdes, es más familiar, así que estamos muy contentos”.

UNA VIDA DE VIAJES Y DESAFÍOS

La historia de Claudio fuera del país comenzó hace ya 20 años. “Me fui muy joven. La primera parada fue España, donde estuve casi 8 años. También estuve un tiempo en Australia, después vine por primera vez a Emiratos, viví en Indonesia, Filipinas, Japón, India, y un tiempo en Grecia, de donde es mi esposa”, relata. Además de haber vivido en distintos continentes, su trabajo en la hostelería le ha permitido moverse y crecer profesionalmente.

No todo fue color de rosa. En medio de sus aventuras, también tuvo que enfrentar momentos difíciles, como una fuerte enfermedad en Asia: “Me agarró dengue, casi paso para el otro lado”, recuerda. Sin embargo, destaca que lo más difícil fue el inicio: “Lo más duro fue al principio, cuando me fui a España. El cambio cultural fue fuerte, pero una vez que me acostumbré, todo lo demás fue una experiencia linda”.

EN LA CRESTA DE LA OLA

Actualmente, Claudio se desempeña como director de los restaurantes en Surf Abu Dabi, el complejo que alberga la ola artificial más grande del mundo. “Es un proyecto impresionante, hecho por el surfista Kelly Slater en conjunto con el gobierno de Emiratos. Viene gente de todo el mundo y yo estoy a cargo de los dos restaurantes del complejo”, detalla con orgullo.

Aunque por ahora la familia está instalada, Claudio no descarta volver a mudarse: “Mi meta a mediano plazo es convertirme en director de hotel o resort. La empresa en la que trabajo está abriendo lugares en distintas partes del mundo, así que estoy abierto a nuevas oportunidades”.

ORGULLO DE SER ARGENTINO

A pesar de sus años lejos de Argentina, Claudio no pierde el vínculo con sus raíces. “Se extraña todo; el lugar, la comida, Brandsen… Me emocioné mucho cuando fui. Estoy muy orgulloso de ser argentino. Si hoy estoy contento con la persona que soy, todo empieza ahí: con los valores, la familia, los amigos, el lugar”, reflexiona con emoción.

Recientemente vino con su hija a Argentina luego de casi una década, y la experiencia fue inolvidable para ambos. Además, trata de mantener viva la argentinidad en sus hijos: “Les inculco todo eso que tenemos. El Mundial fue muy emotivo. Mi mujer es griega y se sorprendió de cómo vivimos el fútbol. A mi hijo siempre le muestro Argentina y Boca”.

