El último fin de semana y con formato bodegón, el histórico edificio de Ituzaingó y Ferrari volvió a tener vida con gastronomía y espectáculos.

El tradicional bar La Mir, ubicado en la esquina emblemática de Ituzaingó y Ferrari, volvió a abrir sus puertas. El encargado de devolverle vida al histórico recinto es Damián Moyano, quien habló con IB Desconectados sobre el desafío de ponerlo en marcha, el trabajo previo a la reapertura y los proyectos que vienen.

“La verdad que contentísimos. Recibimos muchísima gente y con la expectativa que teníamos. La gente contenta con el lugar, con el cambio que hicimos. Tuvimos un fin de semana buenísimo”, dice Damián con mucha alegría, ante la pregunta de cómo les fue en el debut a él y a su esposa Priscila.

La idea de reflotar La Mir empezó a tomar forma a fines de 2023. «Cuando me enteré que el chico que estaba alquilando se iba, me contacté con los dueños. Les tiré la propuesta que yo tenía, con la idea de mantener su esencia de bar, pero sumarle lo de bodegón, que es algo que nos gusta a mí y a mi señora. Nos encanta recorrer lugares así, aunque ahora no vamos a poder mucho”, cuenta entre risas.

Fueron más de tres meses y medio de trabajo intenso, con amigos y familiares como principales aliados. “Con el arduo trabajo de un grupo de amigos que siempre están conmigo al pie del cañón; lo dejamos así como se ve hoy. Es toda idea de nosotros; yo tiro una y ellos me tiran otra, lo hacemos en equipo”.

Hoy el espacio combina lo mejor del bar clásico con un ambiente de bodegón moderno: buena cocina, ambiente familiar, historia, y también shows en vivo. “El fin de semana pasado hicimos parrillada libre con bebida, postre, café y entrada. Pero ya esta semana arrancamos con carta completa”, explica Damián.

¿ESTUVO EL ZORZAL?

La historia de La Mir es una de las que más curiosidad despierta entre los vecinos; en su tiempo llamaba El Diluvio, fue almacén de ramos generales, bar y vio cambiar la fisionomía de nuestra Ciudad. Por ello también hubo tiempo para hablar del mito más repetido: ¿estuvo o no Carlos Gardel en ese bar?

«Sí, algo me contaron. Alguien que trabaja en el museo histórico, me habló de los orígenes del bar. De cuando era El Diluvio. Y después, bueno, están las historias que cuenta la gente: que estuvo Gardel, que cantó, que pasó por acá. Yo no estuve ese día -bromea el entrevistado-, pero son de esas leyendas lindas que se cuentan”.

En base a ese relato popular, La Mir prepara una sección especial dentro del local para contar la historia del bar. “Estamos armando un cuadro con la historia que nos están preparando desde el museo, para que la gente la pueda leer y conocer más del lugar”.

BODEGÓN CON IDENTIDAD Y RAÍCES

El regreso de La Mir no es solo una apuesta comercial, sino también cultural. Damián lo tiene claro: “La idea es ofrecer algo distinto. Nos gusta el tango, el folclore, y sentimos que eso está un poco ausente en Brandsen. Este sábado, por el Día del Amigo, va a haber un show de Los Peñeros de Cepeda y menú a la carta”.

Por ahora, los espectáculos son sin costo adicional. “No cobramos entrada. Solo con la consumición ya podés disfrutar del show. Es como el arranque de lo que queremos que sea el bodegón”.

DÍAS Y HORARIOS

La Mir ya está funcionando todos los días, con excepción de los lunes. “Vamos a abrir entre las 8 y las 9 de la mañana, para ofrecer desayunos. Después cerramos un rato; a las 2 o 3 de la tarde y volvemos a abrir a las 5. Los fines de semana abrimos de corrido. Igual todo esto lo vamos ajustando sobre la marcha”, explica, dando a entender que aún está tomando forma.

Damián no está solo en este camino. Si bien no se dedica a la cocina, coordina desde la barra y organiza lo necesario para que todo funcione. “Yo tengo poquita experiencia cocinando, pero me gusta. Igual tenemos cocineros. Y mi señora me ayuda a la tarde, cuando puede, porque está con otro negocio también”.

Para quienes quieran visitar La Mir, reservar mesa o enterarse de sus próximas propuestas, pueden comunicarse por Instagram (@lamirbodegon), o por WhatsApp al 2223 423937.

La Mir volvió, y lo hizo con historia, con sabor, con música. Y quizá te toque sentarte donde alguna vez lo hizo Carlos Gardel.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp