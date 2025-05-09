📍 Redacción Infobrandsen

En una linda charla realizada en el programa “Infobrandsen Desconectados”, que se emite los jueves a las 18 hs. por Estación Radio FM 90.7 y en dúplex por Brandsen Digital y YouTube, conversamos con Ignacio “Sambo” Bonnassiolle, un brandseño que hace 15 años eligió radicarse en Tenerife, España, donde formó su familia y forjó una nueva vida.

Desde el inicio, Ignacio transmite calidez, nostalgia y gratitud. En su voz se mezcla el acento argentino con algunos modismos españoles que delatan el tiempo transcurrido lejos de casa. “Tenerife fue como encontrar el paraíso, a nivel personal, geográfico, a todo nivel”, afirma con convicción.

🌍 De Brandsen al mundo

Recordó con cariño sus años en Tarragona y su paso por Londres, donde buscó mejorar el inglés y conocer otras culturas, aunque su destino definitivo apareció casi sin querer: “Los 15 días de vacaciones pasaron a ser 15 años”. Hoy vive con su esposa —una española de León— y su hija adolescente en la isla que define como «la isla de la eterna primavera», gracias a su clima estable y su calidad de vida.

Trabaja desde hace años en el prestigioso hotel Gran Bahía del Duque, donde actualmente es encargado de un chiringuito de playa: “Es como un beach club, y aunque no es mío, es el sueño del pibe. Estoy todas las noches en casa con mi hija y mi mujer, algo impensado en la hostelería”.

🇦🇷 La identidad intacta

Aunque algunos modismos españoles se colaron en su vocabulario diario —como «nevera», «vale» o «guagua»—, su acento sigue intacto: “Cada vez que hablo con alguien nuevo me dicen ‘argentino, ¿hace cuánto que estás?’ Y cuando voy a Brandsen soy el gallego. Es un poco raro”.

Se define como un argentino de corazón que extraña el asado, las largas mesas familiares y las tradiciones que aquí parecen cotidianas pero allá son recuerdos valiosos. “El Día del Amigo, por ejemplo, acá no existe. Y para mí es uno de los días más maravillosos que tiene la Argentina”, cuenta.

🛫 Una decisión definitiva

Si bien viaja cada uno o dos años a la Argentina, ya no piensa en regresar: “Cuando nació mi hija, fue el billete de no vuelta. No me imagino criando a mi hija allá, con la tranquilidad que tengo acá”.

Confiesa que la distancia pesa en los momentos difíciles, sobre todo al perder personas queridas. Pero la estabilidad de su presente y la familia que formó son sus pilares.

