En el cierre del ciclo de IB Desconectados, el oriundo de nuestra Ciudad dialogó sobre su estadía en Europa; lo bueno, lo malo y lo distinto de vivir en una tierra tan lejana a la suya.

Nicolás Burghi, exvecino de nuestra Ciudad, partió hacia Holanda a fines de 2018 para aceptar una oferta laboral. Seis años después, en el ciclo radial InfoBrandsen Desconectados (Estación Radio) nos compartió su experiencia de vida en un país tan distinto al suyo, lleno de oportunidades, pero también de retos y adaptaciones.

“Nunca había pensado en Holanda, la verdad nunca se me había cruzado por la cabeza”, admite Nicolás. Sin embargo, una oferta laboral inesperada lo llevó a dar el salto. “Dejé todo medio estático en Argentina y dije: ‘Pruebo por seis meses, a ver qué tal’. Si no me gustaba, me volvía. Pero ya a los dos o tres meses me di cuenta de que la tranquilidad y la estabilidad económica eran algo que no quería dejar”.

La situación económica y de seguridad en Argentina también influyeron. Nicolás vivía en La Plata y recuerda cómo los robos eran parte del día a día: “Siempre tenías esa sensación de que en cualquier momento te tocaba a vos. Me habían robado el auto varias veces. Acá, en cambio, las cosas funcionan, no hay rejas en las casas, y esa paz mental no tiene precio”.

A 15 MINUTOS DE LA CAPITAL

Inicialmente se instaló en Ámsterdam, pero más tarde se mudó a un pueblo cercano, a solo 15 minutos en tren. “Es como el Brandsen de la capital, más tranquilo, perfecto para vivir”. En cuanto a la rutina, destaca la eficiencia del sistema de transporte y la seguridad como aspectos fundamentales de su calidad de vida: “La gente deja sus mochilas y abrigos en un bar y nadie toca lo que no es suyo”.

A pesar de los beneficios, adaptarse no fue sencillo. “El idioma es muy complicado. Aunque todo el mundo habla inglés, hay una barrera para conectar con los locales”, explica. La comida también fue un desafío: “Aquí no disfrutan comer como nosotros. Un almuerzo para ellos es un pan con una feta de queso. Hice un asado para mis compañeros de trabajo y no podían creer que tardara una hora en cocinarse”.

El clima es otro punto difícil. Nicolás confiesa que el invierno es largo y gris: “Acá es invierno todo el año, salvo por dos semanas en verano. A las 4:30 ya es de noche y cuesta acostumbrarse”.

COSTUMBRES Y RELACIONES

Sobre la idiosincrasia holandesa, Nicolás destaca la frialdad y la falta de espontaneidad: “Para organizar algo con amigos tenés que planificar con tres meses de anticipación. Eso me parece un poco aburrido”. Sin embargo, ha encontrado una comunidad de argentinos y latinoamericanos que recrean las tradiciones que tanto extraña, como las reuniones y el mate compartido.

Si bien extraña las reuniones familiares, los asados y la calidez argentina, Nicolás afirma: “En el día a día prefiero quedarme acá. La tranquilidad y la seguridad son muy difíciles de cambiar. La estabilidad económica también permite crecer y lograr cosas que en Argentina serían mucho más complicadas”.

Lógicamente se le preguntó dónde se encontraba aquel 9 de diciembre del 2022 cuando se jugó el encuentro por Cuartos de Final del Mundial de Fútbol en Qatar, cuando Argentina venció a Países Bajos en un encuentro muy caliente y que se denomina como “La Batalla de Lusail. El certamen fue algo único para Nico y “el partido Argentina-Países Bajos lo vimos en casa con amigos de distintas nacionalidades. Fue emocionante salir al patio, con mucho frío, a revolear la remera argentina”. Aunque aclara que los holandeses “pasan página al otro día; no son tan apasionados como nosotros”.

“ME CUESTA DEJAR LA TRANQUILIDAD”

Nicolás planea visitar Brandsen en los próximos meses luego y aunque asegura que no se ve viviendo acá otra vez, mantiene un profundo arraigo. “La tranquilidad acá es algo que cuesta mucho dejar, pero siempre extrañaré el asado del domingo con mi familia y las juntadas con amigos”. Y culminó: “Hoy por hoy, me siento agradecido y feliz con el camino que elegí”.

