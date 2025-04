En una nueva edición de Infobrandsen Desconectados, el programa que se transmite todos los jueves por Radio 90.7, tuvimos el placer de entrevistar a Alejandro Gardinetti, reconocido humorista argentino y uno de los referentes del chiste corto, apodo que le otorgó Gerardo Rozín durante su paso por La Peña de Morfi.

Sus inicios en el humor

Con una humildad que lo caracteriza, Gardinetti repasó sus inicios en el mundo del humor: Comentó que actuaba en los actos escolares. Posteriormente estudió abogacía y se divertía imitando a sus profesores. En el centro de estudiantes hizo una actuación, a partir de la cual lo convocaron a una peña, lo cual se podría marcar como el momento en el que su carrera despegó.

Su carrera fue creciendo paso a paso, con actuaciones en bares y boliches donde comenzó como imitador. Con el tiempo, encontró su estilo distintivo: los chistes cortos. “Era algo que no hacían los demás, y eso me empezó a diferenciar”, comentó. Esa particularidad lo llevó a ser bautizado por Rozín como El rey del chiste corto, un título que lleva con orgullo.

Su forma de reinventarse a lo largo del tiempo

Gardinetti también habló sobre cómo ha cambiado el humor con el tiempo. “Antes no había un límite en el humor, era algo cultural. Hoy me tuve que reinventar, adaptarme”, explicó. Por otro lado mencionó que trabaja con respeto a las personas para las cuales realiza los shows. “No me meto con el público, no señalo a nadie ni hago humor político. La grieta está muy grande y no quiero que se enoje ni uno ni otro”, sostuvo.

Durante su carrera, trabajó en múltiples programas de televisión: seis años en La Peña de Morfi, Bienvenidos a bordo (Canal 13), Qué mañana (Canal 9), junto a Víctor Hugo en la TV Pública, y también en Polémica en el bar (América), entre otros. “Nunca pensé que iba a hacer una carrera tan extensa y que iba a vivir de esto”, confesó.

El humor y las redes sociales

En cuanto a las nuevas tecnologías, Gardinetti tiene una mirada positiva. “Arranqué con Facebook, ahora tengo Instagram y TikTok. Todo suma. Si las usás bien, está bueno y sirve. No pienso que todo pasa por las redes ni que no sirven para nada”, expresó, dejando en claro su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la esencia de su humor.

