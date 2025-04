La ausencia de Bronicardi a la sesión del HCD el último lunes recargó las tintas de un bloque que si bien no está roto de manera formal “no tiene marcha atrás”. Arias y Lucas dispararon con munición pesada.

La votación en el Concejo Deliberante sobre el cambio de uso de suelo para la instalación de una termoeléctrica en el Km 49 de la ruta 2 desató una fuerte interna en el bloque de Unión por la Patria. La ausencia del concejal Lucas Bronicardi en la sesión permitió que la oposición rechazara el proyecto, generando duras críticas por parte del oficialismo local, incluyendo al intendente Fernando Raitelli y al presidente del PJ local, Gastón Arias, quienes responsabilizaron directamente a Bronicardi por su falta y sugirieron una posible ruptura del bloque con influencias a nivel provincial.

Gastón Arias indicó que el bloque no está formalmente roto, pero sin ninguna duda no tiene marcha atrás y responsabilizó a Lucas Bronicardi por ausentarse, faltarle el respeto a la gente, a los compañeros y no concurrir a las sesiones del Concejo sin dar ninguna explicación.

Por su parte, hoy por la mañana Bronicardi publicó un estado en WhatsApp, replicado en Instagram y Facebook, dando cuenta que “El Peronismo corrupto llora y pide explicaciones (YA LAS TENDRÁN) y agregó en otro: “Cuando comencé a hacer política me puse metas, entre ellas nunca jamás negociar Medio Ambiente y Drogas”.

El lunes pasado se trataba en el Concejo Deliberante el “cambio de uso de suelo” para un predio ubicado en el Km 49 de la ruta 2. Esto posibilitaba la instalación o no de una Termoeléctrica muy rechazada por los Vecinos por un Brandsen Ecológico y los vecinos de la zona.

A esa reunión, que ya se había suspendido, volvió a faltar el Concejal de Unión por la Patria, Lucas Bronicardi, lo que posibilitó que la oposición lograra el voto negativo necesario y el proyecto fuera rechazada por 7 votos contra 5 y la abstención del Concejal Jonathan Roldan de LLA.

Las repercusiones aparecieron durante la semana y fue el Intendente Fernando Raitelli quién salió a criticar duramente la posición adoptada por el Concejal Bronicardi.

Por otra parte, el jueves en el programa Conectados que conduce Juan Franco a través de la señal local de VCCB, el Presidente del PJ local Gastón Arias, entre otras cosas, expresó: “Sobre lo acontecido, las respuestas las tiene que dar quien está faltando y no está concurriendo a las sesiones; creo yo con una clara intención de romper el bloque. El bloque no está formalmente roto, pero sin ninguna duda no tiene marcha atrás”.

Respecto al Gobernador Axel Kicillof manifestó: “Me cuesta creer, pero a los hechos me remito y no acompañó algo que él como Gobernador necesita, que es la energía. Porque esta central eléctrica no solo iba a mejorar la calidad del servicio eléctrico para Brandsen, sino también para la región, para el Gran La Plata”.

Posteriormente siguió criticando duramente a Bronicardi y manifiesto que “hay factores locales, pero también hay factores provinciales que influyen”, en clara alusión a los sectores que responden al Gobernador.

HABLÓ ARIAS

A continuación dejamos un fragmento de la nota que Gastón Arias brindó en el programa Conectados que conduce Juan Franco en Brandsen Digital:

Por Julio Grassi

