En el último programa de InfoBrandsen Desconectados (Estación Radio), volvimos a viajar a Europa para hablar con otra branseña. En este caso llegamos hasta Sacile, una pintoresca localidad conocida como la «Pequeña Venecia» por sus encantadores puentes y vías fluviales, y, que desde hace tres años ha acogido a una familia de aquí.

Esta vez fue el turno de nuestra entrevistada más joven: Emiliana Gentile, quien haciendo lo que más le gusta, este viernes tendrá la oportunidad de representar a la provincia de Pordenone, a la cual pertenece Sacile. Ella, con tan solo 14 años ha logrado destacarse en el club Gis Volley y se prepara para el prestigioso Trofeo dei Territori.

En la previa a la competencia habló con nosotros y contó que la llegada de los Gentile a Italia se remonta a enero de 2022, impulsada por la oportunidad de la ciudadanía italiana de su papá, Fernando. El destino los llevó a Sacile, un municipio de alrededor de 25.000 habitantes cercano a Venecia, donde la presencia de familiares facilitó la adaptación inicial.

Emiliana y su pasión por el vóley comenzaron desde temprana edad en nuestra Ciudad, integrando la Escuela Municipal. «Arranqué en cuando tenía 5 o 6 años y antes hice muchos deportes, pero ninguno me gustó como me gustaba el vóley», recuerda. Este 2025 la tiene con un papel mucho más activo en cancha, porque ella hasta el año pasado era armadora pero ahora pasó a ser una jugadora más de ataque.

Sobre el Trofeo dei Territori que comenzará a disputar este viernes contó: “Nos llamaron a varias chicas y cada vez iban descartando más, que era lo más feo. Yo siempre pensaba en negativo, decía ‘no voy a quedar’, porque soy así”, se sinceró. Sin embargo, superó las pruebas y este viernes desde las 10.30 hora local comenzaba su nueva aventura.

La llegada al territorio italiano no la privó de seguir apostando al deporte y en un encuentro fortuito en el centro de Sacile, fue el puntapié inicial para su incorporación al Gis Volley. «Una vez escuchamos a dos chicas y estaban vestidas con la ropa del club donde voy yo ahora. Les preguntamos dónde podía arrancar a jugar y me dijeron que sí», cuenta Emiliana.

ADAPTACIÓN

Si bien la adaptación a una nueva cultura y sociedad presenta desafíos, la joven destaca el apoyo de su familia. «Nosotros estamos bien. Yo que soy capaz un poco familiar o que me gusta estar con amigos me cuesta un poco más juntarme con la gente italiana”, comentó, destacando que extraña la calidez argentina y que en el norte de Italia la gente es aún más fría.

En cuanto a su vida escolar, Emiliana se encuentra cursando la secundaria con un sistema diferente al argentino. «Es un poco rara la escuela acá porque no son 6 años de Secundaria y 6 años de primaria; son 3 de primaria y 3 de Secundaria, y después podés trabajar de lo que vos quieras», describe sobre la estructura educativa italiana aun sin tenerlo del todo claro.

CON EL CORAZÓN ALLÁ Y ACÁ

A pesar de haber encontrado un nuevo grupo en el vóley, el lazo con sus amigas de Brandsen sigue intacto, aunque la distancia y los horarios a veces dificultan la comunicación fluida. “Acá me hice un grupo bastante lindo, pero no encontré a nadie como mis amigas de Brandsen. Las extraño mucho. Soy un poco colgada para responder mensajes y me da cosa, porque no quiero perder a personas por eso», confiesa con sinceridad.

En medio de la entrevista, se permitió un momento de dulzura genuina y espontánea en lo que denominó como SU momento: “Quiero saludar a un chico… le voy a decir que lo amo. Se llama Bautista, lo amo”, dijo, entre risas y sonrojos. “Sabe que lo amo, pero no sé si me está escuchando”, agregó. Un mensaje que seguramente no pasó desapercibido para su destinatario.

