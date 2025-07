En una entrevista con IB Desconectados, el bartender repasó su recorrido, habló de su presente en una de las capitales del lujo en Europa y del trabajo constante, que lo llevó a convertirse en una referencia del sector.

El último jueves, en InfoBrandsen Desconectados (Estación Radio) hablamos con “Colo” Linari, quien hace varios años vive en Marbella y lleva una exitosa carrera como bartender. A los 20 años dejó nuestra Ciudad con una valija cargada de cocteleras e ilusiones y hoy, dos décadas después es el director de barras del prestigioso grupo gastronómico Casanís y una de las caras de la marca Schweppes en España. Pero su corazón, asegura, sigue acá: “Siempre me llena de emoción conectar con el pueblo”.

Linari es el tercero de siete hermanos y su historia con los bares comenzó acá: “A los 14 años ya trabajaba en iluminación en El Parador, en su época dorada. Después pasé por Palosanto con ‘Chirola’ Pessino y Kiki Mulder; trabajé con Patri Vrancic; con el ‘Flaco’ Alfaro en la Cónsul y en Clover, lo que era El Patio”, expresó, haciendo alusión a lugares ya extintos de la noche brandseña.

Sus primeros años fueron una combinación de trabajo, curiosidad y ganas de aprender. “Ahí tomé confianza con las barras. Le fui tomando gustito a esto de salir, de viajar”, recordó haciendo alusión a esos primeros años entre Buenos Aires, la Patagonia y Punta del Este, en Uruguay.

“UNA BURBUJA DE LUJO”

A la hora de hablar de Marbella, la describe como “una burbuja de lujo” dentro de Europa: “Estamos en la Costa del Sol, frente al Mediterráneo. Desde la playa se ve Marruecos. Es un lugar donde todos los europeos quieren venir; ingleses, nórdicos, alemanes. En invierno, cuando allá hay 10 grados bajo cero, todos se escapan para acá”.

Colo es hoy director de bares del Grupo Casanís, una firma especializada en gastronomía de alto nivel. “Tenemos cinco locales y yo estoy a cargo de todas las barras. Me ocupo de la parte creativa -el diseño de la coctelería- y de la operativa; formo equipos, entreno bartenders, negocio con marcas”, explicó.

Uno de los locales que lidera es Mamzel, un dinner show de nivel internacional: “Entran entre 300 y 400 personas por noche. Hay artistas en escena, mucho espectáculo. Es muy exclusivo y se trabaja a otro ritmo. Estoy cubriendo a uno de los chicos esta noche, así que volví a la barra, que es donde más me gusta estar. Siempre que puedo, me escapo a despuntar el vicio”.

“ES DIVERTIDO, PERO NO ES MI REALIDAD”

Si bien trabaja en un contexto de lujo y excesos, mantiene los pies en la tierra. “No pertenezco a esa clase de gente. Yo lo vivo desde afuera. Es divertido, pero no es mi realidad. Intento mantenerme enfocado”, reflexionó.

“Mi vida siempre giró en torno a la noche. Estoy acostumbrado a este ritmo. Ahora son las doce de la noche y sigo trabajando. En mi rubro no existe el horario de oficina”, explicó respecto a su jornada laboral, la cual se extiende hasta la madrugada.

LA CIMA Y LA FAMILIA

Desde hace tres años, Colo es Mixing Master de Schweppes en España, un selecto equipo de embajadores de marca. “Colaboramos con el desarrollo de productos, participamos en eventos exclusivos, trabajamos codo a codo con grandes marcas. Me tocó ir al tenis, al fútbol, a eventos corporativos… y también representar a la marca en espacios de altísimo nivel”.

Uno de los hitos recientes fue su participación en el restaurante Disfrutar en Barcelona, elegido como el mejor del mundo en 2023. “Tuve que hacer un maridaje con su menú de 3 estrellas Michelin. Para el que no lo sabe, un maridaje es construir un menú líquido que acompañe cada plato. Fue un desafío enorme, pero salió muy bien. Esas oportunidades son gracias al camino recorrido”.

A pesar de la distancia, el vínculo con su familia sigue siendo fuerte. Tres de sus hermanos viven fuera del país, pero hacen lo posible por reunirse. “Hubo un año que coincidimos cuatro hermanos en Barcelona. Fue algo muy especial y mágico para mí, porque desde que me fui, nunca había podido tenerlos cerca”.

Su último regreso a Argentina fue en 2022, durante el casamiento de su hermana. “Estaba en México trabajando, y aproveché para cruzar. Encima coincidió con el Mundial. Vivirlo allá, con mis amigos, con mi familia, en el pueblo… y que encima saliéramos campeones fue una locura. El último Mundial que había vivido en Argentina había sido el de 2002. Ese momento va a quedar en mi corazón para siempre”.

“MARBELLA ES MI LUGAR EN EL MUNDO”

Cuando se le pregunta si piensa volver a vivir a la Argentina, la respuesta es clara: “Marbella es mi lugar en el mundo. Me he movido mucho, y sé que aquí tengo todo lo que necesito. Hago lo que me gusta, me va bien, y eso es un privilegio”.

Aun así, no descarta nuevas visitas: “Este año quiero ir, si puedo. Pero mi ritmo de trabajo es muy intenso. Estar en Argentina implica tres semanas o un mes, y a veces no puedo ausentarme tanto tiempo. Ojalá se dé”.

Colo resume su presente con los pies sobre la tierra, pero también con conciencia de todo lo que ha construido: “Si decidí que este iba a ser mi modo de vida, entendí que tenía que ser muy bueno en esto. Si no, iba a terminar haciendo mojitos en la playa… que está buenísimo, pero no era mi plan”.

Y concluye con una reflexión que resume su recorrido: “Son 25 años detrás de una barra, muchos de ellos estudiando, trabajando gratis para aprender. Hoy estoy cosechando todo eso. No fue magia. Fue trabajo”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp