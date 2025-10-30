El 3 de noviembre, los concejales se reunirán para debatir distintos puntos de interés y cumplirán así con la Sesión Ordinaria N° 17/2025.

Entre los temas en discusión se expondrán:

Una nota de vecinos del «Cuartel Gómez VI» solicitando la reparación de las únicas dos calles que corren de manera paralela, para mejorar la circulación de los vecinos hacia la Ruta 2. Desde el recinto también se informó que se ha confeccionado el decreto para la conformación del nuevo bloque unipersonal “Derecho al Futuro”, a pedido del concejal Lucas Bronicardi, quien manifestó su decisión de abandonar el bloque peronista de la alianza Fuerza Patria.

Nota del Departamento Ejecutivo que solicita aceptar la donación de la escultura realizada por el artista Francisco Rodríguez, en concepto de homenaje a Tamara Castro.

Proyecto de comunicación del bloque del concejal de «La Libertad Avanza», solicitando información actualizada respecto de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos correspondientes al 2025.

