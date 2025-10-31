En la Asamblea Ordinaria realizada a principios de mes, se presentó la lista con la que el presidente ejercerá su tercer mandato consecutivo. Además, se debatieron otros proyectos.

El pasado 8 de octubre, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria del Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas, con el objetivo de proceder a la renovación de autoridades de la institución; la misma tuvo como asistentes a más de 30 socios.

En la Asamblea se presentó una única lista, encabezada por el actual presidente, el Sr. Luján Barragán Osorio para cumplir con un nuevo mandato de 2 años.

Una vez tratados los temas atinentes a la renovación de autoridades y con el acuerdo unánime de los presentes, se debatió y se expusieron ideas sobre los futuros proyectos a llevar adelante en este nuevo período.

Entre los principales objetivos a cumplir, se hizo fuerte hincapié en lo administrativo: Modernización de sistemas de gestión societaria; Creación de una base de datos digital; Puesta en marcha de página web. Todo con el fin de maximizar la administración de recursos y beneficios.

MICROESTADIO ‘LATIGO’ COGGI

La comisión directiva para este período, se puso como objetivo idear la construcción del microestadio «Juan Martin ‘Látigo’ Coggi», con el fin de potenciar las disciplinas de handball, básquet y futsal.

Concretar obras de mejoras del Estadio de Fútbol Mayor “Omar Genaro Redruello”, con ampliación de la capacidad de público local y visitante; mejoras en los bancos de suplentes; ampliación y creación de nuevas cabinas de transmisión, entre otras.

Los cambios estructurales también están pensados para el predio «Horacio Macedo» para que las distintass categorías de fútbol infantil y femenino junto a la incipiente discplina de hockey, puedan ampliar sus espacios de entrenamiento.

RELACIONES EN EL BARRIO

Asimismo, se desginó a Gabriel Canteros como el nuevo presidente de la Comisión de Fomento, quien ya anunció la creación de un nuevo espacio de Participación y Atención al Vecino, destinado a la orientación en trámites y gestiones ante dependencias municipales, provinciales y nacionales.

Otra tarea proyectada será la de articular con instituciones de diversas índoles; avanzar en la formación de relaciones; y fomentar acciones dentro y fuera del barrio, «creando una agenda en común entre nuestro Club y la comunidad que potencie el desarrollo y el crecimiento, tanto de la entidad, como del barrio Las Mandarinas”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp