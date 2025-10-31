Fue en la mañana de este viernes. Una persona fue llevada al Hospital Municipal.

Después de las 9.30 de este viernes 31, sonó la sirena de Bomberos Voluntarios por un incendio en un depósito de chatarra ubicado en Ruta 210 casi esq. Belgrano; mejor conocido como «Lo de Fito».

Por causas que aun se están tratando de establecer, un contenedor fue alcanzado por las llamas pero por suerte no pasó a mayores. Por precaución se trasladó a uno de los empleados al Hospital Municipal por inhalar humo.

Además de Bomberos y personal de Salud, actuaron efectivos de Policía Comunal.

NOTICIA EN DESARROLLO

Por Nicolás Bresky

