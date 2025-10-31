La siguieron y la interceptaron en calle 7 y Pintos. Se llevaron una mochila con sus pertenencias.

La inseguridad y el temor se hicieron presentes tras un nuevo hecho delictivo. Anoche, cerca de las 21, una joven que regresaba a su hogar luego de salir del trabajo fue sorprendida en calle 7 y Pintos por dos motochorros, quienes le robaron la mochila

Según contó la pareja de la víctima a DLN, la joven había salido de trabajar y circulaba en bicicleta por calle Larrea cuando, en cercanías a la cancha auxiliar del Atlético y Progreso , se cruzó con una moto roja en la que iban dos hombres: uno con casco y otro con una capucha que solo dejaba ver los ojos. El rodado, se presume, que sería de 150cc o mayor.

“Él la miró fijo, ella siguió su camino, dobló por Pintos, cruzó la vía y tomó calle 7. A media cuadra, frente a un taller mecánico, se le acercaron y del canasto le sacaron la mochila”, relató. Dentro del bolso llevaba sus pertenencias personales, el DNI, las llaves de su casa y del local, su recibo de sueldo y otros objetos de valor.



Tras el robo, la joven comenzó a pedir ayuda y fue asistida por vecinas del taller, quienes la resguardaron hasta la llegada de su pareja y de la Policía.

