El encuentro se realizó en el Palacio Municipal con varios de los deportistas de los que participaron en la instancia final disputada en Mar del Plata. Fueron distinguidos con preseas alusivas a los 150 años del Distrito.

El intendente Fernando Raitelli, recibió en el Palacio Municipal a los medallistas de los Juegos Bonaerenses 2025, tras los logros obtenidos por los representantes locales en la instancia final transcurrida hace algunas semanas en Mar del Plata. En la reunión participaron los jóvenes y adultos mayores que compitieron en distintas disciplinas deportivas y culturales, conformando la delegación que volvió a dejar en alto el nombre del Distrito.

“Hay algo muy gratificante en ver tantas historias distintas unidas por la misma alegría de haber representado a nuestro Brandsen”, expresó Raitelli, quien felicitó a todos los participantes por su esfuerzo, compromiso y espíritu deportivo.

El intendente destacó además que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre deportistas, familias, entrenadores y el Municipio, que acompaña cada año a la delegación local en esta tradicional competencia provincial. En la reunión se les entrego medallas alusivas a los 150 años del Distrito.

“Gracias por el esfuerzo, por el espíritu y por dejar tan bien a nuestro municipio. Felicitaciones a todos, y que vengan muchos más éxitos como este”, concluyó el jefe comunal, reafirmando el valor del deporte y la cultura para realzar la identidad de la comunidad.

