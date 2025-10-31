El concejal presentó la solicitud y romperá de manera formal con el oficialismo para integrar el espacio “Derecho al Futuro”.

Lucas Bronicardi.

En las últimas horas, el concejal Lucas Bronicardi presentó formalmente una nota ante el Honorable Concejo Deliberante para constituir su bloque unipersonal, que llevará el nombre “Derecho al Futuro Brandsen”, por lo que quedará oficializada su salida del bloque oficialista, ahora llamado Fuerza Patria.

Según se informó, la medida busca fortalecer la representación institucional del Movimiento Derecho al Futuro, espacio conducido por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Bronicardi, vinculado al intendente de Ensenada, Mario Secco, expresó que la creación del bloque le permitirá “ser la voz de los vecinos sin obstáculos políticos”.

Vale recordar que hubo un punto de conflicto muy importante cuando se trató la posible instalación de las termoeléctricas a inicios de este año y que las tensiones -que venían en aumento- estallaron en un altercado con el intendente Fernando Raitelli en la vía pública.

QUÉ DICE EL COMUNICADO

“Mediante la presente comunicamos que en el día de la fecha el concejal Lucas Bronicardi ha presentado en el Honorable Concejo Deliberante de Brandsen una nota a los efectos de constituir su bloque unipersonal denominado Derecho Al Futuro Brandsen.

La medida apunta a fortalecer institucionalmente el espacio político conducido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Movimiento Derecho Al Futuro.

Cabe destacar que la decisión fue consensuada por los diferentes espacios políticos, gremiales, sociales e institucionales que integran el Movimiento Derecho al Futuro Brandsen.

El concejal, que responde a Mario Secco, actual Intendente de Ensenada, busca de esta forma tener en el Concejo Deliberante la herramienta para poder ser la voz de los vecinos y vecinas de nuestra localidad sin obstáculos políticos”.

