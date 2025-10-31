El intendente Fernando Raitelli recibió en el Palacio Municipal a las Manzaneras, trabajadoras vecinales del programa Más Vida, quienes accedieron recientemente a su jubilación tras más de tres décadas de servicio comunitario.

Raitelli destacó la importancia de este reconocimiento, al señalar que durante su gestión se buscó revalorizar su labor, recuperar su antigüedad y reafirmar su lugar dentro de la comunidad, poniendo en primer plano una tarea que —según expresó— “ha sido silenciosa, constante y profundamente humana”.

El programa Más Vida ha sido un pilar del acompañamiento social en los barrios, y las Manzaneras, su rostro cotidiano: mujeres comprometidas con la asistencia a familias, el cuidado de la infancia y la articulación con las políticas municipales de desarrollo social.

El encuentro contó además con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Gallardo, y de la subsecretaria y coordinadora de Manzaneras, Susana Veliz, quienes acompañaron este acto de reconocimiento a la dedicación y constancia de estas trabajadoras vecinales que, con vocación y compromiso, marcaron una huella en la vida comunitaria de Brandsen.

