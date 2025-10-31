JUAN ALBERTO ESTIVE

Falleció el 21-10-2025

Q.E.P.D: Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 21-10-2025 a las 16,30 hs.

TERESA BEATRIZ MORELLI

Falleció el 24-10-2025

Q.E.P.D: Su esposo: Alberto Carrizo; sus hijos: Sergio y Luis, su hija política: Sol; sus nietos: Julia y Franco; su madre: Martha Rivero, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 16;30 hs previo oficio religioso en la capilla ardiente.

MARIA ANTONIA IPARRAGUIRRE Vda. De MACEDO

Falleció el 27-10-2025

Q.E.P.D: Sus hijos: Gabriela, Sandra, Mara, Sonia, Carmen y Osvaldo Macedo, sus hijos políticos; sus nietos; nietos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 16,00 hs, previo oficio religioso en la capilla ardiente.

LUIS ROBERTO GALLEGOS

Falleció el 30-10-2025

QEPD Su esposa, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento y comunican que sus restos fueron inhumados el dia de ayer en el Cementerio Municipal de Brandsen a las 11:30 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

