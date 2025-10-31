JUAN ALBERTO ESTIVE
Falleció el 21-10-2025
Q.E.P.D: Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 21-10-2025 a las 16,30 hs.
TERESA BEATRIZ MORELLI
Falleció el 24-10-2025
Q.E.P.D: Su esposo: Alberto Carrizo; sus hijos: Sergio y Luis, su hija política: Sol; sus nietos: Julia y Franco; su madre: Martha Rivero, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo día a las 16;30 hs previo oficio religioso en la capilla ardiente.
MARIA ANTONIA IPARRAGUIRRE Vda. De MACEDO
Falleció el 27-10-2025
Q.E.P.D: Sus hijos: Gabriela, Sandra, Mara, Sonia, Carmen y Osvaldo Macedo, sus hijos políticos; sus nietos; nietos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 16,00 hs, previo oficio religioso en la capilla ardiente.
LUIS ROBERTO GALLEGOS
Falleció el 30-10-2025
QEPD Su esposa, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento y comunican que sus restos fueron inhumados el dia de ayer en el Cementerio Municipal de Brandsen a las 11:30 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp