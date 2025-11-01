Personal de la Estación de Policía Comunal Brandsen procedió a la aprehensión de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura activo por una causa caratulada “Amenazas Agravadas y Daño” (ISN 2964000 – Causa N°1772), con intervención de la UFI N°5 de Moreno.

El operativo se desarrolló en la tarde del martes, en inmediaciones de las calles Azcuénaga y Berutti, donde efectivos policiales identificaron al sujeto y constataron la medida judicial vigente.

Tras mantener comunicación con la fiscalía interviniente, se dispuso su notificación y posterior soltura una vez cumplidas las actuaciones de rigor, debiendo presentarse a primera audiencia en sede judicial.

Las actuaciones fueron supervisadas por el Comisario Mayor Leonardo Rojas, Jefe de la Policía de Seguridad Comunal Brandsen, y la Comisaria Mayor Laura Amaya, Superintendente de la Región Capital II.

