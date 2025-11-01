Una nueva edición del Semanario Tribuna de Brandsen se encuentra disponible en todos los kioscos.

DOS LADRONES ENTRARON POR UNA PUERTA DEL FONDO QUE NO FUE FORZADA, LAS CÁMARAS DEL INTERIOR ESTABAN DESACTIVADAS, LA ALARMA NO FUNCIONÓ, GOLPEARON A LA OCUPANTE Y SE LLEVARON

Robo millonario en una casa de Las Heras al 800

Los delincuentes habrían ingresado por un portón de calle Ferrari y desde ese parque saltaron a los fondos de esta propiedad. El dueño de casa está internado desde hace unos días y la que ocupa provisionalmente esa vivienda es su hija, que denunció haber sido sorprendida, mientras descansaba, por dos sujetos que con violencia le exigían dólares. Como les dijo que en la casa no había dólares, al ser amenazada y recibir algún golpe, les tuvo que entregar pesos. Se llevaron 8 millones en efectivo. A las 3,30 la moradora, tensa y asustada, pudo avisarle a la policía. Los efectivos advirtieron que la puerta de acceso no estaba forzada, que la alarma no había funcionado y que las cámaras que tiene el inmueble en su interior, permanecían desactivadas. También, que las huellas que dejaron los delincuentes mostraban que habrían entrado y salido por ese portón de calle Ferrari, fácilmente franqueable. El suceso, -según trascendió- más allá del relato “confuso y con algunas vacilaciones” que habría hecho la damnificada, repite una secuencia delictiva ya conocida: los ladrones casi siempre ingresan por los fondos y frecuentemente aprovechando algún descuido de los moradores a la hora de cerrar puertas y ventanales.

CATEGÓRICO TRIUNFO DE LOS LIBERTARIOS

El presentismo fue del 68,25% -mejorando 4 puntos la concurrencia de septiembre-, acercándose a las urnas 18.976 electores. Los votos afirmativos fueron 18.197 (95,90%). La diferencia entre los espacios más votados resultó amplia, como se observa en el grafico. ¿Cómo pasaron los partidarios de Javier Milei de 4.580 votos a 8.492? Algo lo habíamos anticipado: se nutrieron del marco antiperonista compuesto, esta vez, por votos que en septiembre fueron al radicalismo, al vecinalismo a los que había cosechado De Carvalho y los partidarios Pro de Diego Santilli. (información en páginas centrales).

BRONICARDI SE CORTÓ SOLO

Conformó un bloque unipersonal

El jueves, el concejal Lucas Bronicardi (Frente Grande) tomó la determinación de conformar un bloque unipersonal en el HCD, Movimiento Derecho al Futuro, referenciado con el gobernador Axel Kicillof.

“He confeccionado el decreto que reza la conformación del bloque unipersonal Derecho al Futuro, integrado por el concejal Lucas Bronicardi; por solicitud del mencionado quien manifestó abandonar el bloque peronista de la Alianza Fuerza Patria”, expresó el presidente del Cuerpo, Daniel Caraballo.

Con este cambio, el Concejo quedará integrado, hasta el 10 de diciembre, por 7 ediles de Juntos por el Cambio; 5 de Fuerza Patria; uno de La Libertad Avanza; y, uno del Movimiento Derecho al Futuro (14).

DANZA Y EMOCIONES EN EL SOCIAL

«Inmigrantes», desde las 21.

Hoy a las 21, en el Club Social y en el marco de los festejos por el 150° aniversario de la Ciudad, el estudio de danzas que dirigen Carmen Trivillín y Héctor López, presentará “Inmigrantes”, un espectáculo ya aplaudido, que invita a recorrer, a través del arte, las huellas de quienes llegaron aquí, desde distintos rincones del mundo, para ayudar a construir la identidad de la comunidad.

Auspiciada por la Municipalidad, la cita será con entrada libre y gratuita. Se trata de “una creación propone un recorrido emocional y visual por las historias, tradiciones y esperanzas”, donde lo italiano y lo criollo se unen para brindar un homenaje a esos pioneros y a esta tierra que supo darles trabajo, paz y futuro.

