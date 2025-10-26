🗳️ En Brandsen, La Libertad Avanza logró un triunfo contundente

Con el 98,74% de las mesas escrutadas, el resultado en el distrito de Brandsen ya se considera prácticamente definitivo.

De acuerdo a los datos oficiales publicados por la Junta Electoral Provincial y difundidos en la página Elecciones Brandsen, la Alianza La Libertad Avanza se impone de manera clara frente al resto de las fuerzas.

REPORTAJE DE NICOLÁS BRESKY A JONATHAN ROLDAN Y MIGUEL SOTELO LUEGO DEL CATEGÓRICO TRIUNFO DE LLA

El espacio libertario alcanza más de 8.300 votos, superando ampliamente a Fuerza Patria, que ronda los 6.700 sufragios, mientras que las demás agrupaciones obtienen resultados menores al 5% del total.

La elección deja en evidencia un contundente respaldo al oficialismo nacional en el ámbito local, replicando la tendencia observada en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde también logra imponerse.

El mapa bonaerense muestra un claro predominio violeta en los municipios, reflejando el avance de La Libertad Avanza incluso en distritos donde, hace apenas unos meses, la diferencia era inversa.

Con este resultado, el Gobierno nacional consigue oxígeno político y fortalecimiento legislativo, de cara a la nueva etapa de gestión que se abrirá con cambios previstos en el Gabinete y la agenda parlamentaria.

En el ámbito local, los referentes del espacio celebran el resultado y destacan el respaldo recibido

El resto de las agrupaciones reconoce la diferencia y aguarda el cierre formal del conteo.

📍 Victoria provincial y respaldo nacional

En la provincia de Buenos Aires, la fuerza libertaria también logra imponerse, consolidando una elección histórica que se replica en gran parte del país.

El resultado otorga al oficialismo un fuerte respaldo político y mayor representación legislativa, lo que abre una nueva etapa para el Gobierno nacional, con margen para impulsar los cambios previstos en el Gabinete.

Aunque aún no hay datos oficiales, los gestos comienzan a hablar por sí solos.

Las sonrisas, las miradas y el clima en los distintos espacios políticos del distrito de Brandsen reflejan una tendencia que, de mantenerse, podría consolidar un triunfo de La Libertad Avanza.

Las primeras mesas finalizadas muestran una línea favorable al espacio libertario, lo que explica el semblante más distendido de sus referentes locales, mientras el resto de los partidos aguarda con cautela los resultados definitivos.

