Con casi un 47% de los votos, el mileismo se impuso por 10 puntos a Fuerza Patria, logrando una elección histórica.

La Alianza La Libertad Avanza se alzó como la fuerza más votada para Diputados Nacionales en el municipio de Brandsen, superando ampliamente a Fuerza Patria -oficialismo a nivel local y provincial-. Los resultados, escrutados al 100% en la mayoría de las mesas, reflejan un apoyo mayoritario a la propuesta del presidente Javier Milei, mejorando significativamente la elección de septiembre pasado.

Sobre un universo de 27.456 personas habilitadas para el sufragio, participaron 18.719 (68.17%), siendo 17.955 votos positivos; 280 en blanco, 473 los nulos; 6 los recurridos; y 5 los impugnados.

EN LA CIUDAD

En los establecimientos de la ciudad cabecera, La Libertad Avanza consolidó su ventaja con 6814 votos (46,77%) sobre 5429 de Fuerza Patria (37,26%); en tercera posición, aunque muy lejos, aparece el Frente de Izquierda, que cosechó 484 votos (3,32%).

EN LOS PUEBLOS

Los resultados en los pueblos arrojaron triunfos para Fuerza Patria tan solo en Jeppener y en Altamirano; el resto fue para La Libertad Avanza, siendo Oliden la que reflejó la diferencia más significativa en todo el Distrito a favor de los libertarios. Fuera de la ciudad cabecera LLA sacó 1551 votos, mientras que el peronismo contabilizó 1265 sufragios.

EL DISTRITO, EN TOTAL

