Con casi un 47% de los votos, el mileismo se impuso por 10 puntos a Fuerza Patria, logrando una elección histórica.

La Alianza La Libertad Avanza se alzó como la fuerza más votada para Diputados Nacionales en el municipio de Brandsen, superando ampliamente a Fuerza Patria -oficialismo a nivel local y provincial-. Los resultados, escrutados al 100% en la mayoría de las mesas, reflejan un apoyo mayoritario a la propuesta del presidente Javier Milei, mejorando significativamente la elección de septiembre pasado.

Sobre un universo de 27.456 personas habilitadas para el sufragio, participaron 18.719 (68.17%), siendo 17.955 votos positivos; 280 en blanco, 473 los nulos; 6 los recurridos; y 5 los impugnados.

EN LA CIUDAD

En los establecimientos de la ciudad cabecera, La Libertad Avanza consolidó su ventaja con 6814 votos (46,77%) sobre 5429 de Fuerza Patria (37,26%); en tercera posición, aunque muy lejos, aparece el Frente de Izquierda, que cosechó 484 votos (3,32%).

EN LOS PUEBLOS

Los resultados en los pueblos arrojaron triunfos para Fuerza Patria tan solo en Jeppener y en Altamirano; el resto fue para La Libertad Avanza, siendo Oliden la que reflejó la diferencia más significativa en todo el Distrito a favor de los libertarios. Fuera de la ciudad cabecera LLA sacó 1551 votos, mientras que el peronismo contabilizó 1265 sufragios.

EL DISTRITO, EN TOTAL

Total del Distrito de Brandsen (falta una mesa)Descarga

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!

Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.

Nosotros nunca lo haremos.

Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕

¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Invitame un café en cafecito.app

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí