La Comuna solicitó extender el plazo hasta el 30 de noviembre, argumentando la falta de sanción de los presupuestos nacionales y provinciales.

El Intendente Municipal, Fernando Raitelli, elevó una solicitud al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para obtener una prórroga en la fecha límite de presentación del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, así como de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, correspondientes al EJERCICIO 2026. La fecha de prórroga solicitada es hasta el 30 de noviembre de 2025.

El pedido, que fue ingresado el pasado miércoles 22 de octubre fundamenta que, a la fecha, aún no han sido sancionados los presupuestos del Gobierno Nacional ni del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Además, se señala que el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires no han comunicado sus estimaciones Macro Fiscales, “lo que dificulta una razonable estimación de recursos por parte del municipio”. El Departamento Ejecutivo aclara que esta situación no es individual ni está bajo su control.

La presentación del Presupuesto constituye un paso central en la planificación administrativa y financiera del próximo año, ya que define la distribución de los recursos municipales y las prioridades de inversión en las distintas áreas de gestión.

El pedido de prórroga tiene como finalidad contar con un período adicional para la finalización del proyecto presupuestario, permitiendo ajustar los cálculos de ingresos y egresos, así como la previsión de políticas públicas a ejecutar durante el nuevo ejercicio.

De acuerdo con el Reglamento Interno, el Ejecutivo puede solicitar una extensión del plazo cuando existan razones que lo justifiquen. El Concejo Deliberante deberá considerar y resolver la solicitud, determinando un nuevo término para la presentación del Presupuesto 2026.

