Este domingo 26 se conmemoró un nuevo aniversario de la creación del Cuerpo Activo a través de la inquietud de un grupo de vecinos.

En el transcurso del año 1971, un grupo entusiasta de vecinos, por iniciativa del Rotary Club local y con el invalorable apoyo del Municipio bajo la conducción del Agrim. Luis Beconi, crean la Asociación de Bomberos Voluntarios de Brandsen, teniendo como fecha de fundación el 26 de Octubre de ese año, siendo su primer presidente el Sr. Carlos Salaberry.

Constituida la Honorable Comisión Directiva, el próximo paso importante es la creación del Cuerpo Activo, hecho concretado el día 8 de Enero de 1972, cuando se realiza el primer simulacro de incendio en los terrenos de lo que es hoy el Barrio Parque, donde se reúnen los primeros voluntarios, con el solo propósito de acudir en salvaguarda de quienes padecieran algún siniestro.

En la oportunidad se hicieron presentes a la convocatoria, los Bomberos Voluntarios de Chascomús, quienes aportaron su valiosa colaboración, siendo posteriormente los instructores de los novatos voluntarios, y luego declarados Padrinos de esta institución.

Estando formado la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo, restaba contar con un espacio físico donde desarrollar las actividades, por lo que el Municipio cede en carácter de préstamo, las instalaciones del exmatadero municipal, un 25 de marzo de 1972 donde se afinca el cuartel durante 10 años. para luego mudarse a la ubicación actual de Calle Moreno n° 1038.

CON LA MISMA PASIÓN

Asímismo, desde las redes sociales, Bomberos renovó su vínculo con la comunidad en el marco de un nuevo aniversario: “Desde 1971 seguimos con el mismo sueño de proteger a nuestra comunidad bajo los valores: sacrificio, abnegación y desinterés. Seguimos sirviendo con el corazón, con la misma pasión que encendió nuestra historia”.

