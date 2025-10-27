Según el calendario oficial, el mes que viene se realizará el último asueto turístico de 2025 con cuatro días consecutivos de descanso.

El calendario 2025 todavía guarda un fin de semana XL: cuatro días de descanso en noviembre por el Día de la Soberanía Nacional y un feriado puente dispuesto por el Gobierno.

El receso se llevará a cabo desde el viernes 21 al lunes 24. El día anterior al fin de semana será considerado un día no laborable por el Día de la Soberanía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos, establecido por el Decreto 1027/2024 del Gobierno nacional. Este asueto se combina con el feriado nacional del lunes 24, trasladado desde el 20 de noviembre, fecha original en la que se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Estos fines de semana XL son considerados como momentos clave para los diferentes destinos turísticos ya que se apuesta a que las personas salgan de sus casas a disfrutar del momento de descanso y puedan invertir en distintas actividades. Esto implicaría un momento de mayor movimiento económico previo a la temporada de vacaciones de verano.

Otro punto importante para tener en cuenta es que los feriados siguientes tendrán lugar recién en el mes de diciembre, específicamente el lunes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción y el jueves 25 por Navidad.

Fuente: InfoCielo

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp