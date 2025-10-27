🎙️ Una pausa para nuevos horizontes
Amigos de InfoBrandsen Desconectados, queremos contarles algo importante.
Después de un año completo al aire, desde aquel 31 de octubre de 2024 en que comenzamos esta aventura, decidimos hacer una pausa en nuestros programas de los jueves.
Fue un ciclo increíble: entrevistas, historias, música, risas y un ida y vuelta constante con todos ustedes que nos acompañaron desde la radio, el canal y las redes.
Agradecemos especialmente a Estación Radio FM 90.7 por habernos brindado el espacio y el acompañamiento durante todo este tiempo. 🙌 Y también a todos nuestros auspiciantes y a quienes participaron con premios para los sorteos, que fueron parte esencial de cada programa. 🎁
Ahora sentimos que es momento de abrir una nueva etapa, de mirar hacia adelante y seguir creciendo. No es un final, es una pausa para repensarnos, para crear y preparar lo que viene.
Porque Desconectados no se apaga: se transforma.
🎧 Pueden volver a ver todas nuestras entrevistas y notas:🔗 Ver entrevistas y notas
📺 También los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube:▶️ Comunidad InfoBrandsen
Gracias por acompañarnos siempre, por escuchar, escribir y ser parte de esta comunidad que crece día a día junto a InfoBrandsen.
Nos reencontramos muy pronto… con nuevas ideas y el mismo espíritu de siempre. 💫
