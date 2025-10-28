Hace minutos, un auto embistió a una peatón, quien fue trasladada al Hospital luego de golpearse la cabeza por el impacto.

Alrededor de las 9.30 de este martes 28, se registró un fuerte accidente automovilístico en la intersección de Paso y Las Heras, que dejó como resultado a una mujer herida.

Según testigos oculares, la conductora del vehículo, que se encontraba usando su celular, no advirtió la presencia de una transeúnte que cruzaba la calle. El impacto fue significativo, y la mujer afectada, de 69 años, sufrió heridas, golpeándose la cabeza contra el pavimento.

El personal de salud llegó rápidamente al lugar y procedió a trasladar a la herida en ambulancia al Hospital Municipal para recibir la atención médica necesaria.

Las autoridades policiales están investigando las circunstancias del accidente y la zona ya está libre para transitar.

NOTICIA EN DESARROLLO

