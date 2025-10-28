Alejandro Brumer se presentará en la Ciudad para mostrar lo mejor del repertorio del guatemalteco.
Este viernes 31, en la previa al fin de semana, Juleo y Romieta abre nuevamente sus puertas con un show tributo a Ricardo Arjona.
A partir de las 23:30 del 31 de octubre, el cantante Alejandro Brumer realizará un tributo al cantante guatemalteco.
Si querés hacer tu reserva podés hacerlo enviando un mensaje al (2223) 57-4237, para disfrutar de una noche llena de hits en Bv. Mitre N° 790.
