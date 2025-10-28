Acompañados de la Filial Brandsen es de Boca, niños de Brandsen y Altamirano conocieron el estadio del Xeneize.

El lunes, chicos de la Escuela Primaria Nº 20 de Las Acacias y de las Escuelas Municipales de Fútbol de Brandsen y Altamirano, visitaron ‘La Bombonera’ gracias al programa provincial Patios Abiertos y al Departamento de Filiales del Club Atlético Boca Juniors.

Desde la Filial Brandsen, coordinaron y acompañaron a los chicos a conocer el barrio de La Boca y el estadio Alberto J. Armando. Además, agradecieron de todo corazón “por recibirlos y enseñarles nuestra casa. Cumplieron el sueño de conocer y dar un recorrido”.

“Nos sentimos más que orgullosos de poder ser parte y concretar estas iniciativas que no serían posible sin el apoyo de la Municipalidad”, dijeron desde la filial a la vez que agradecieron la predisposición del club pese a las circunstancias climatológicas. “Por último, agradecer y felicitar a los chicos que tuvieron un excelente comportamiento”, estimaron.

