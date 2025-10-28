La institución alberga a más de 100 chicos e impulsa distintas actividades solidarias.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, anunció la adjudicación del predio donde el Club Social, Deportivo y Cultural Sporting desarrolla sus actividades, marcando un nuevo paso en el fortalecimiento del deporte local y el acompañamiento a las instituciones del distrito.

El mandatario local recibió en el Salón Gaetani al presidente del club, Andrés Barrientos, junto a los integrantes de la comisión directiva y padres, para felicitarlos y anunciar oficialmente que la institución contará con un espacio propio para su sede, que estará ubicada en Gdor. Martín de Álzaga 850, entre Gainza y Mansilla, en el barrio de Villa Coll.

Con gran emoción, el jefe comunal destacó la importancia de este logro que otorga al club la titularidad del predio donde actualmente se realizan los entrenamientos y actividades deportivas al argumentar que “nos llena de orgullo ser parte de este hecho que consolida el crecimiento de una institución que cumple un rol social fundamental en nuestra comunidad”, expresó Mantegazza.

Participaron del encuentro Cristian Gómez, subsecretario de Deportes, y Oscar Boccalandro, director de Desarrollo Deportivo, quienes celebraron junto a la comunidad del club este importante paso hacia el crecimiento institucional.

El Club Social Deportivo y Cultural Sporting, fundado el 18 de diciembre de 2021, desarrolla actualmente actividades de fútbol infantil, masculino y femenino, con la participación de más de 105 chicos. Además, la institución impulsa diversos proyectos sociales y culturales, como un comedor comunitario y un ropero solidario, y proyecta incorporar nuevas disciplinas, entre ellas música y patín.

De esta manera, el Municipio de San Vicente continúa fortaleciendo su acompañamiento a los clubes e instituciones barriales, reconociendo su papel esencial en la promoción del deporte, la cultura y la vida comunitaria.

