Para este miércoles 29, el servicio de electricidad podría interrumpirse durante varias horas.

La empresa EDELAP anunció en el día de la fecha que hay obras previstas para este miércoles 29 de octubre en nuestra Ciudad entre las 10 y las 14.20. Según estimaron, los arreglos se harían en la zona céntrica y barrios como Las Mandarinas, Bajo Belgrano, La Manzana y Matadero, entre otros.

A su vez avisaron que los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

