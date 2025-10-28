Una iniciativa municipal fomenta la participación juvenil en temas de sustentabilidad con talleres de huerta, compostaje y prácticas ecológicas.

Foto: Pol Cucala

La Municipalidad, a través de la Dirección de Juventud, abrió la inscripción para una nueva edición de Jóvenes por el Ambiente, un espacio destinado a la capacitación y la participación activa de adolescentes y jóvenes en temáticas vinculadas al cuidado ambiental.

El programa incluye formación en huerta, compostaje y promoción de prácticas sustentables, además de visitas a espacios comunitarios y actividades en distintos barrios del distrito. El objetivo es generar conciencia y compromiso en torno al ambiente, fomentando la participación juvenil en acciones concretas.

La propuesta está dirigida a jóvenes a partir de 13 años. Quienes deseen sumarse pueden obtener más información escribiendo al correo juventud@brandsen.gob.ar o acercándose a la Oficina de Juventud, ubicada en la Sala de Cultura Municipal.

Con esta iniciativa, el municipio busca seguir fortaleciendo espacios de formación y acción comunitaria que promuevan la sustentabilidad y la participación de las juventudes.

