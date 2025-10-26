A nivel nacional, las elecciones de este domingo mostraron una de las tasas de participación más bajas desde el retorno de la democracia: apenas un 66% del padrón acudió a votar, lo que significa que más de 12 millones de argentinos se ausentaron de las urnas.



Entre los factores señalados figuran el desencanto con la política, la desconfianza en las instituciones y un clima general de apatía social y económica.

En Brandsen, la jornada transcurrió con normalidad y baja concurrencia durante gran parte del día, y ahora se aguardan los porcentajes locales mientras se consolida el escrutinio en todo el país.

