Durante el mediodía, recorrimos distintas escuelas del distrito y observamos una concurrencia tranquila y sin demoras en la mayoría de las mesas. El ambiente es ordenado, los accesos están despejados y el proceso se desarrolla con total normalidad.
Desde InfoBrandsen recomendamos aprovechar la tarde para acercarse a votar, ya que la afluencia de electores continúa siendo baja y no se registran filas prolongadas.
En esta oportunidad, y por primera vez en elecciones nacionales, se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP).
El procedimiento es sencillo:
- El votante recibe una única boleta donde figuran todas las listas y partidos.
- En esta elección, a diferencia de las anteriores, las mesas de los presidentes y autoridades se ubican dentro del aula, mientras que el votante emite el sufragio detrás de un panel especialmente armado para la ocasión, garantizando así la privacidad del voto.
- Luego, el elector marca con lapicera el casillero del candidato o partido elegido, dobla la boleta e introduce su voto en la urna.
En la provincia de Buenos Aires, los electores eligen solo diputados nacionales, en cumplimiento de la Ley N° 27.781, que establece la implementación de este nuevo sistema de votación.
Seguimos recorriendo las escuelas y compartiendo el desarrollo de la jornada a través de InfoBrandsen.
