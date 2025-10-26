Durante el mediodía, recorrimos distintas escuelas del distrito y observamos una concurrencia tranquila y sin demoras en la mayoría de las mesas. El ambiente es ordenado, los accesos están despejados y el proceso se desarrolla con total normalidad.

Desde InfoBrandsen recomendamos aprovechar la tarde para acercarse a votar, ya que la afluencia de electores continúa siendo baja y no se registran filas prolongadas.

En esta oportunidad, y por primera vez en elecciones nacionales, se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP).

El procedimiento es sencillo:

El votante recibe una única boleta donde figuran todas las listas y partidos. En esta elección, a diferencia de las anteriores, las mesas de los presidentes y autoridades se ubican dentro del aula, mientras que el votante emite el sufragio detrás de un panel especialmente armado para la ocasión, garantizando así la privacidad del voto. Luego, el elector marca con lapicera el casillero del candidato o partido elegido, dobla la boleta e introduce su voto en la urna.

En la provincia de Buenos Aires, los electores eligen solo diputados nacionales, en cumplimiento de la Ley N° 27.781, que establece la implementación de este nuevo sistema de votación.

Seguimos recorriendo las escuelas y compartiendo el desarrollo de la jornada a través de InfoBrandsen.

