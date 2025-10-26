A esta hora de la mañana la participación se desarrolla con total tranquilidad en las distintas escuelas de Brandsen, donde se observa un clima ordenado y sin demoras significativas en las mesas de votación.

Por primera vez se implementará este nuevo sistema; en el territorio bonaerense los electores solo elegirán diputados nacionales. Seguí el paso a paso y consultá el padrón.

Este 26 de octubre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones generales para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado de la Nación. En la provincia de Buenos Aires, los electores solo elegirán diputados nacionales. En esta ocasión, por primera vez se aplicará en comicios nacionales la Boleta Única de Papel (BUP), en cumplimiento de la Ley Nº 27.781 sancionada el 1 de octubre de 2024.

PASO A PASO

Qué hacer ni bien llegás a la mesa

1. Recibís una sola boleta oficial y una birome (no es necesario que lleves tu propia birome).

2. Entrás a la cabina de votación. Ésta reemplazará al tradicional cuarto oscuro por divisiones o paneles que cubrirán al elector para que pueda votar con tranquilidad y privacidad, cumpliendo el derecho al voto secreto.

¿Cómo leerla?

Columnas = partidos

Filas = categorías

Casillero = donde hacés tu marca

¿Cómo marcar?

Poné un tilde o cruz dentro del casillero en blanco. (No marques sobre la foto de los/as candidatos/as ni sobre el nombre del partido).

Aclaración: En la provincia de Buenos Aires esta vez sólo votamos diputados/as nacionales, por eso vas a ver una única fila de casilleros.

Cerrar el voto

1. Doblá la boleta siguiendo las instrucciones en el dorso.

2. Depositá en la urna (sin sobre) y firmá el padrón.

Tené en cuenta:

Dos marcas en una categoría → se anula ese tramo

Marca fuera del casillero → puede anular el voto

Podés dejar categorías en blanco



🗳️ CONSULTÁ EL PADRÓN ¡Ya podés consultar el Padrón Definitivo en www.padron.gob.ar! 🔍 CONSULTAR PADRÓN 📞 0800-999-7237 📲 Vot-A: 1124554444

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

