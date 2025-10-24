En el marco de una investigación llevada adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Estación de Policía Comunal Brandsen, se realizaron tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, con resultado altamente positivo.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en calle Pintos, Daguerre y Ortiz de Rosa, y Sáenz Peña, donde fueron aprehendidos dos jóvenes de 19 años y se secuestró una importante cantidad de drogas y elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Entre lo incautado se contabilizaron:

49 bagullos de marihuana (159,8 gramos)

38 envoltorios de cocaína (11,1 gramos)

3 bolsas de “Tussy” (18 gramos)

Un revólver calibre .22 marca Tala

$98.000 en efectivo

2 teléfonos celulares

3 balanzas de precisión

8 moledores, 5 pipas, tijeras, recortes de nylon y 52 pastillas de color rosa

La investigación se había iniciado el 13 de junio de 2025, y permitió establecer el modus operandi de los implicados, quienes realizaban ventas mediante la modalidad “delivery” de drogas. Con las pruebas reunidas, la UFID Brandsen ordenó los allanamientos que concluyeron con resultados positivos.

🔹 Ampliación:

En las últimas horas, y tras continuar con las tareas investigativas, personal policial detuvo a otro de los partícipes de la organización, un joven de 24 años domiciliado en Brandsen, que tras los procedimientos iniciales había escapado a la ciudad de La Plata, donde finalmente fue localizado y aprehendido.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Brandsen, que continúa con la investigación para dar con el resto de los involucrados.

