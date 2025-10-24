🔄 Actualización – 24 de octubre de 2025

El incidente ocurrido en la noche del jueves en la calle Las Heras al 1100, entre Rivadavia y Segade, donde un camión había golpeado a un auto estacionado y continuado su marcha, ya fue aclarado y resuelto entre las partes.

Entre las 21:30 y las 22:00 del jueves, un camión impactó contra un Chevrolet Corsa estacionado frente a un comercio de la zona y siguió su camino hacia el centro de la ciudad sin dejar aviso.

El vehículo, propiedad de una vecina que trabaja en el barrio, había sufrido importantes daños.

La situación se confirmó esta mañana al difundirse un video que mostraba el momento del impacto y cómo el camión arrastraba al automóvil.

Sin embargo, horas más tarde, la propietaria del auto se comunicó con InfoBrandsen para informar que el conductor del camión se presentó espontáneamente, pidió disculpas y explicó que no se había percatado del golpe al intentar esquivar una rama de un pino.

Ambas partes ya cruzaron los datos de sus compañías de seguros, por lo que el hecho quedó completamente solucionado.

“El camionero se acercó a pedirme disculpas, realmente no se había dado cuenta. Ya cruzamos los seguros, así que todo está solucionado”, relató la dueña del vehículo a InfoBrandsen.

