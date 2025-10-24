La ciudad será el punto de encuentro de sabores regionales e internacionales.
El evento se realizará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a partir de las 11:00 en Av. Raúl Basualdo e Yrigoyen. El mismo tendrá entrada libre y gratuita para todos aquellos fanáticos del dulce que quieran participar de este encuentro de sabores.
Se podrán disfrutar de 15 puestos de alfajores de todo el país, junto a alfajoreros locales que invitarán al público a probar sabores tradicionales y algunas propuestas gourmet.
Por otro lado, Sabores del Mundo traerá 32 stands gastronómicos con comidas y sabores típicos de diferentes países, lo cual permitirá viajar a cada región por un rato.
