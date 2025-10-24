Esta iniciativa que promueve la detección temprana de problemas de salud frecuentes se extenderá a todas las escuelas públicas del municipio.

Este jueves 23 de octubre, el Muncipio de Brandsen a través de la Subsecretaria de Salud, puso en marcha la implementación del Programa de Salud Escolar en la Escuela Primaria N°3 de Jeppener, marcando el inicio de una política pública que se extenderá progresivamente a todas las instituciones educativas de gestión estatal del distrito.

El programa tiene como finalidad desarrollar, fortalecer e implementar acciones de búsqueda activa y detección temprana de problemas de salud frecuentes en la población escolar, garantizando el derecho a la atención integral de niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una iniciativa interministerial que articula el trabajo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, promoviendo una mirada integral sobre la salud y el bienestar en la escuela.

A través de esta propuesta, se busca acercar los servicios de salud al ámbito educativo, fortaleciendo la prevención, el acompañamiento y la promoción de hábitos saludables desde las primeras etapas del desarrollo.

