Estudiantes sanvicentinos fueron premiados por producciones audiovisuales que promueven el respeto, la convivencia y el cuidado en la vía publica.

El intendente Nicolás Mantegazza entregó bicicletas a los proyectos ganadores del Concurso de Seguridad Vial en la Universidad de San Vicente, una iniciativa que impulsa la educación y la conciencia vial en las escuelas del distrito.

En el marco de las políticas públicas orientadas a construir una comunidad más segura y responsable, el mandatario local acompañó una nueva instancia del programa “Calle ConCiencia”, desarrollado en la Universidad de San Vicente (UNSAV).

La propuesta fue ideada por el Municipio de San Vicente, un proyecto local impulsado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo promover la educación y la conciencia vial, fortaleciendo el compromiso ciudadano en torno a la movilidad sustentable y el respeto en la vía pública.

Durante la jornada, estudiantes de distintos niveles educativos del distrito presentaron producciones audiovisuales con mensajes de responsabilidad, cuidado y convivencia, destacando la importancia de una circulación segura y solidaria en los espacios compartidos.

El programa “Calle ConCiencia” es un concurso audiovisual dirigido a estudiantes del último año de secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas del distrito, que busca fomentar la reflexión y la participación juvenil en torno a la seguridad vial.

En esta edición, se entregaron 34 bicicletas a los 15 equipos ganadores, en reconocimiento a su compromiso y creatividad en la elaboración de los proyectos audiovisuales. Además, Mantegazza anunció que “las producciones seleccionadas serán difundidas en las redes oficiales del Municipio de San Vicente, para seguir multiplicando los mensajes de educación y respeto en la vía pública”.

El intendente sanvicentino subrayó el valor de este tipo de acciones al argumentar que “hay un trabajo de todo un equipo, una iniciativa que presentó el Municipio en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque desde la escuela uno transmite a sus casas, ya que los chicos son los que hacen que los padres tomen buenos hábitos en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial”, afirmó.

El encuentro contó con la participación del ministro de Transporte, Martín Marinucci, junto a autoridades locales, educativas y universitarias, quienes destacaron el compromiso del municipio en la promoción de hábitos seguros y sostenibles en la comunidad.

De esta manera, San Vicente continúa consolidando políticas de educación, prevención y movilidad segura, trabajando articuladamente entre el Estado, las instituciones educativas y la ciudadanía.

