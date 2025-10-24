El nuevo complejo local realizará competencias deportivas este mes y a principios de noviembre, y convoca a la comunidad para que sea parte.

Las distintas categorías ya tienen fechas definidas, y se desarrollarán de la siguiente manera:

17, 18 y 19 de octubre: 3ra y 4ta categoría.

11,12, 18 y 19 de octubre: 8va y 6ta categoría.

01 y 2 de noviembre: 7ma categoría.

Quienes quieran competir pueden inscribirse comunicándose al (2223)42-7372 o al (2223)50-4666. Para quienes deseen acercase, el complejo se encuentra ubicado en Aristóbulo del Valle N° 1350.

