Se trata de Agustín Perez, quien bajo su nombre artístico ÁGAS lanzó un álbum con canciones de autoría propia.

El mismo, lanzado el 16 de octubre, fue titulado «Al Faro», ya que es un juego de palabras que refieren al apellido materno, Alfaro, y al faro como un lugar de llegada. Éste contiene un repertorio de 8 canciones:

💭 Lo que pensás ✨ “Para siempre”

🌙 “Extraño”

🕰️ “Tiempo”

🌌 “Soledad”

🎣 “Señuelo”

🚶‍♂️ “Mientras llego”

🔥 “Nada que perder” #LoQuePensás — palabras que suenan a verdad interior.

ÁGAS trae la frescura de la canción rock argentino en su disco debut: Al Faro. El músico dejó el soundsystem para poder explorar el estudio de grabación y así traer un sonido fresco que lo inscribe en la tradición nacional, con canciones que reafirman su identidad de distorsión y sensibilidad folk.

