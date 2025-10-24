A 35 años de ser fundada, la empresa local fue destacada “por su trayectoria y compromiso con la comunidad”. A su vez presentó el sabor «Brandsen» por los 150 años del Distrito.

En el marco de los 150 años del Distrito, la heladería Donna fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El reconocimiento se formalizó a partir del proyecto presentado en agosto pasado por el Intendente Fernando Raitelli, junto al Diputado Provincial Facundo Tignanelli, destacando la trayectoria de la empresa y su aporte a la identidad local.

Desde 1990, la familia Zacaria convirtió a Donna en una empresa familiar modelo, que combina tradición, trabajo y excelencia, y que hoy representa un verdadero orgullo para nuestra comunidad. Con Eduardo Zacaria como referente, la firma llevó el talento local a lo más alto, siendo un símbolo de calidad y pertenencia tanto dentro como fuera de Brandsen.

La declaración de Interés Provincial no solo reconoce su historia, sino también el valor social y cultural que tiene la actividad productiva cuando se hace con compromiso y arraigo. Este tipo de distinciones reafirman la importancia de los emprendimientos locales que generan empleo, sostienen la identidad y proyectan la imagen de Brandsen en toda la provincia.

Como parte de la celebración por el 150° aniversario, Donna presentó además un nuevo sabor con sello local: “Brandsen”; una combinación de crema americana, dulce de leche de El Abascay y nueces pecán.

“En cada emprendimiento local vemos esfuerzo, innovación y trabajo que hacen crecer a Brandsen con identidad”, destacó el Intendente Raitelli.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp