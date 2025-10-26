Un lector se comunicó con InfoBrandsen al 2223-508499 para informar que durante la lluvia registrada ayer se produjo la caída de un árbol en la calle Pintos, entre 12 y 13, lo que provocó daños en la línea de luz de la cuadra.

Afortunadamente no hubo heridos ni daños materiales de consideración, aunque los bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona y evitar mayores riesgos.

Sin embargo, los vecinos manifestaron su malestar porque, desde ayer, el tendido eléctrico continúa colgando y sin intervención de Edelap, lo que genera preocupación por el peligro que representan los cables sueltos frente a las viviendas.

“Estamos con los cables en la puerta desde ayer… y todo colgando”, comentó uno de los vecinos que envió el aviso al portal.

