El trabajo del grupo construyó autos robóticos con el acompañamiento de su profesor, y lograron ganar la competencia en representación de nuestra ciudad.

Los estudiantes Micaela Fredes Villa, Timoteo Vico y Pedro López Montero, de primer año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “José Rafael Cantón”, obtuvieron el segundo puesto provincial en la categoría Dragster de la Red de Robótica y Soluciones de Automatización de la Educación Técnico Profesional (ETP). La competencia reunió a más de 280 escuelas técnicas de toda la provincia de Buenos Aires, representando a las 25 regiones educativas.

El logro fue celebrado durante la Feria Distrital de Educación, que se desarrolló ayer en Plaza Brandsen, donde los jóvenes y sus docentes

compartieron con TRIBUNA los detalles del proyecto y la experiencia vivida. El alumno Pedro López Montero contó cómo fue el proceso de trabajo junto a sus compañeros: “Teníamos que hacerlo para el Proyecto de Saberes de la escuela, y con mis compañeros elegimos usar fibrofacil porque creíamos que era un material liviano”, explicó. De hecho con ese primer modelo superaron la primera instancia.

“Imprimimos las ruedas con la impresora 3D de la escuela, las poleas, un soporte para el motor, e hicimos una base para sostener las pilas con sus contactos. Después conectamos las pilas en serie para sumar sus voltajes y que funcionara

más rápido”, detalló. El desarrollo demandó alrededor de tres meses de trabajo en clase, utilizando recursos propios y algunos materiales eléctricos conseguidos por el grupo.

“Después de la instancia regional vimos que algunos autos estaban hechos con impresión 3D, así que decidimos rediseñarlo e imprimirlo todo. También cambiamos el sistema de poleas por engranajes porque creíamos que iba a ser más rápido, y así fue”, agregó Pedro, orgulloso del resultado final.

Por su parte, Alejo López Montero, docente a cargo del área, explicó que el proyecto forma parte de la planificación curricular de primer año: “En la escuela se hicieron 48 autos este año, en equipos de tres a cinco chicos. Clasificaron entre ellos, por un lado en lo que hace a la calificación del proyecto, y por otro, en la carrera. Dos grupos pasaron a la instancia regional en La Plata y, de allí, a la provincial”, señaló.

“En esa etapa compitieron con escuelas de toda la Provincia y quedaron representando a la Región 1, que es la Región Capital”, destacó. Finalmente, la directora de la institución, Roxana Novillo, agradeció el acompañamiento de las

familias:“Siempre estamos muy agradecidos con las familias que nos acompañan en todo: reuniones, actividades, ferias. Esto es un trabajo en conjunto y lo podemos hacer gracias a ese apoyo también”, expresó emocionada.

