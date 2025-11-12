Estuvo a cargo de la Mesa Interinstitucional para el Abordaje Integral de las Personas Mayores de la Provincia y destinada a toda la comunidad.

El martes, con el objetivo de sensibilizar y visibilizar los derechos de todas las personas mayores, se llevó adelante en Plaza Brandsen la muestra “Voces y Saberes Mayores”, organizada por la Mesa Interinstitucional para el Abordaje Integral de las Personas Mayores de la Provincia y destinada a toda la comunidad.

La muestra tiene como objetivo planificar estrategias, intervenciones y abordajes desde una perspectiva integral de cuidado y el respeto de los derechos de todas las personas mayores que viven en la Provincia, promoviendo la reflexión sobre sus derechos y calidad de vida. El espacio busca fomentar una perspectiva positiva y activa del envejecimiento, invitando a las/os visitantes a recorrer y participar de un viaje sensorial, lúdico y educativo.

Luego de la inauguración de la Muestra por parte de autoridades provinciales, se realizó la apertura de la actividad “Mayores con Derechos” en la Sala de Cultura, donde reprodujeron la canción por los 150 años de Brandsen.

Posteriormente, se presentaron producciones y fue la entrega de certificados. El cierre musical de la Muestra estuvo a cargo de Papelnonos, un programa social, educativo y cultural creado en Mar del Plata en 1989, orientado a promover y generar oportunidades de participación para un Envejecimiento Activo con Inclusión Social de las Personas Mayores.

Gabriela Cienfuegos, titular de la secretaría de Desarrollo para la Comunidad de la Comuna, contó: “Somos el primer evento de lanzamiento de esta Mesa interinstitucional, así que estamos súper agradecidos de que nos hayan elegido. Esperemos disfrutar esto y que se repita”.

