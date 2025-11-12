En el marco de la Semana de la Tradición, se conmemoró a un lugar con tradición, cultura e identidad gaucha.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, participó de los festejos por los 71 años del Centro Tradicionalista “El Volcador”, acompañado por su presidente Juan Pablo Burgos, miembros de la comisión directiva y representantes de instituciones locales.

El encuentro se realizó en el marco del inicio de la Semana de la Tradición, con una destacada Muestra de Prendas Gauchas, en la que participaron artistas y artesanos que mantienen viva la identidad y la cultura popular argentina.

Durante la jornada, Mantegazza felicitó a la institución por su trayectoria y compromiso con el tradicionalismo, y destacó el valor de estos espacios que fortalecen el sentido de pertenencia y preservan las raíces culturales de la comunidad sanvicentina.

“El Volcador es uno de los Centros Tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires, un orgullo para San Vicente, que está más vivo que nunca, con iniciativas y proyectos, con las familias como el motor de todo”, expresó el jefe comunal.

El festejo incluyó actividades culturales, música, danzas folclóricas y muestras artesanales que convocaron a vecinos en una jornada de encuentro y celebración de la identidad argentina.

El mandatario local anunció que los días 6 y 7 de diciembre se realizarán los desfiles por el Día Nacional del Gaucho, organizados por el Municipio en conjunto con el Centro Tradicionalista El Volcador.

Además, Juan Pablo Burgos informó que, con el aporte del Municipio, se adquirieron materiales y elementos para la institución, También adelantó que la semana cerrará con la cena anual del sábado 15, que incluirá asado, ballet folclórico y baile.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp